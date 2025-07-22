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Oğulcan Çağlayan: "Fenerbahçe ve Galatasaray başka seviye"

Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Temmuz 2025 01:48 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 01:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Oğulcan Çağlayan: 'Fenerbahçe ve Galatasaray başka seviye'
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Kocaelispor'un yıldız oyuncusu Oğulcan Çağlayan, yeni sezon, Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında Bein Sports'a konuştu.

Kocaelispor'un lige renk katacağını düşünen Çağlayan, "Selçuk İnan'la kampımız çok iyi geçiyor. Yeni arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla Kocaelispor lige çok farklı bir hava katacak. Geçen sezon camiamız ve benim için çok farklı geçti. Çok büyük bir başarı sağladık. Baskılara göğüs gerdik. En büyük alkış ve takdiri taraftarımız hak ediyor. Kulübün amatörden Süper Lig'e çıkmasında emeği olan kim varsa teşekkür ediyoruz. Biz pastanın üstündeki çilek gibiydik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın farklı seviyeye ulaştığını belirten Oğulcan, "Fenerbahçe ve Galatasaray çok farklı seviyeye ulaştı. Bu 2 takımı ayrı bir kefeye koymak gerekiyor. Kocaelispor diğer takımlar için ağır bir deplasman olacak. Trabzon, Samsun ve Fenerbahçe maçlarıyla başlayacağız. Taraftarlarımızın bunun tadını çıkarması gerekir. En güçlü deplasman tribünü bizde diyebiliriz." şeklinde konuştu.

 


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