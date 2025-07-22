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Frankowski'nin talipleri çoğalıyor, Fransa'dan 3 takım!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a Lens'ten transfer edilen Przemyslaw Frankowski'ye Fransa'dan talipler var.

calendar 22 Temmuz 2025 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Frankowski'nin talipleri çoğalıyor, Fransa'dan 3 takım!
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Geçtiğimiz sezonun Şubat ayında Galatasaray'a, Lens'ten transfer edilen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Przemslaw Frankowski'ye Fransa'dan birçok talip var.

PARİS FC DE YARIŞTA

Paris FC, Rennes'e transfer olmaya yaklaşan Przemyslaw Frankowski için yarışa girdi. Rennes, Lens'in eski sağ beki Przemyslaw Frankowski'yi transfer etmek için Ligue 1'e dönüş görüşmelerini sürdürürken, Paris FC de aynı projeye girişti.


Şubat ayında 7 milyon Euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Galatasaray'a gelen eski Lens oyuncusu Przemyslaw Frankowski, burada tutunmayı başaramasa da Ligue 1'de hala büyük ilgi görüyor.

ESKİ KULÜBÜ DE PEŞİNDEYDİ

Lens, eski oyuncusunu kiralık formülüyle kadrosuna katmak istese de görüşmelerde öne çıkan ekip Rennes olmuştu.

RENNES İLE TEMASLAR SICAK

Frankowski'yi öncelikli hedef haline getiren Rennes'in, Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmeleri yaptığı, Galatasaray'ın ise Frankowski ile yollarını ayırmaya kararlı olduğu belirtiliyor.

Ligue 1 deneyimine sahip rekabetçi oyuncular arayan Paris FC de bu projeye girişti. Yeni yükselen Paris ekibinin sportif yönetiminin, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Polonyalı milli oyuncuyu transfer etmeyi düşündüğü bildiriliyor.

Polonyalı futbolcunun hangi takıma transfer olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında RC Lens'ten transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla sezonun son bölümünde tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik katkı sağladı. 


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