Milli Takım galibiyetle başladı!

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.
Basketbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre 26 Temmuza kadar Kuzey Makedonya'da devam edecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele eden ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibini 32 sayı farkla yendi.
Kırmızı-beyazlı ekipte Ömer Kutluay 18 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve Demir Öztürk 13 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.
Milliler, turnuvadaki ikinci mücadelesinde yarın Letonya ile karşılaşacak.
Basketbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre 26 Temmuza kadar Kuzey Makedonya'da devam edecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele eden ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibini 32 sayı farkla yendi.
Kırmızı-beyazlı ekipte Ömer Kutluay 18 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve Demir Öztürk 13 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.
Milliler, turnuvadaki ikinci mücadelesinde yarın Letonya ile karşılaşacak.