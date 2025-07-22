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Milli Takım galibiyetle başladı!

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki ilk maçına Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup eden Türkiye, organizasyona galibiyetle başladı.

calendar 22 Temmuz 2025 01:14
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Milli Takım galibiyetle başladı!
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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.

Basketbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre 26 Temmuza kadar Kuzey Makedonya'da devam edecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele eden ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibini 32 sayı farkla yendi.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ömer Kutluay 18 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve Demir Öztürk 13 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Milliler, turnuvadaki ikinci mücadelesinde yarın Letonya ile karşılaşacak.

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