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Milli tekvandocu Şevval Çakar'dan altın madalya!

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Milli Tekvandocu Şevval Çakal, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

calendar 21 Temmuz 2025 20:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli tekvandocu Şevval Çakar'dan altın madalya!
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Milli tekvandocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde Rhine-Ruhr şehrinde devam eden FISU 2025 Dünya Üniveriste Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi tekvandoda kadınlar 62 kiloda temsil eden Şevval Çakal, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, Şevval ile oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandı.

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