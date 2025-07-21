Kayserispor hazırlık maçında Hatayspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Hatay temsilcisi, Bamgboye'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
Sarı kırmızılı takım, Nazon'un 48 ile 60 ve Nurettin Korkmaz'ın 82. dakikada atığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Hatay temsilcisi, Bamgboye'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
Sarı kırmızılı takım, Nazon'un 48 ile 60 ve Nurettin Korkmaz'ın 82. dakikada atığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.