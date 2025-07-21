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Kayserispor hazırlık maçında Hatayspor'u mağlup etti!

Kayserispor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahasında oynanan hazırlık maçında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 21 Temmuz 2025 23:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor hazırlık maçında Hatayspor'u mağlup etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Hatay temsilcisi, Bamgboye'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılı takım, Nazon'un 48 ile 60 ve Nurettin Korkmaz'ın 82. dakikada atığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

 
 
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