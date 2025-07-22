Beşiktaş 'kulüp bul' dedi, rest çekti: 'Paramı verin'

Beşiktaş'ta toplam 23 milyon Euro'ya transfer edilen ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in biletlerini kestiği 4 futbolcuya 'kulüp bulun' dendi.
Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov'ın menajerleriyle görüşülüp ayrılık kararı iletildi. Ancak yüksek maaşlar alan futbolcular takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
"İSTEMİYORSANIZ PARAMI PEŞİN VERİN"
Bonservisine 12 milyon Euro ödenen ve geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Al-Musrati, "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız kalan 2 yıllık paramı da ödersiniz, ancak öyle giderim" dedi.
Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov'u CSKA'dan 4.5, Jean Onana'yı Lens'ten 4, Hadziahmetovic'i Konyaspor'dan 3.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov'ın menajerleriyle görüşülüp ayrılık kararı iletildi. Ancak yüksek maaşlar alan futbolcular takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
"İSTEMİYORSANIZ PARAMI PEŞİN VERİN"
Bonservisine 12 milyon Euro ödenen ve geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Al-Musrati, "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız kalan 2 yıllık paramı da ödersiniz, ancak öyle giderim" dedi.
Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov'u CSKA'dan 4.5, Jean Onana'yı Lens'ten 4, Hadziahmetovic'i Konyaspor'dan 3.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.