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Beşiktaş 'kulüp bul' dedi, rest çekti: "Paramı verin"

Beşiktaş yönetimi, bonservislerine toplam 23 milyon Euro'yu aşkın para ödediği Al-Musrati, Jean Onana, Bahtiyar Zaynutdinov ve Amir Hadziahmetovic'in kendilerine kulüp bulmalarını istedi ancak yüksek maaşları transfere engel oldu.

calendar 22 Temmuz 2025 09:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş 'kulüp bul' dedi, rest çekti: 'Paramı verin'
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Beşiktaş'ta toplam 23 milyon Euro'ya transfer edilen ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in biletlerini kestiği 4 futbolcuya 'kulüp bulun' dendi.

Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov'ın menajerleriyle görüşülüp ayrılık kararı iletildi. Ancak yüksek maaşlar alan futbolcular takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

"İSTEMİYORSANIZ PARAMI PEŞİN VERİN"


Bonservisine 12 milyon Euro ödenen ve geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Al-Musrati, "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız kalan 2 yıllık paramı da ödersiniz, ancak öyle giderim" dedi.

Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov'u CSKA'dan 4.5, Jean Onana'yı Lens'ten 4, Hadziahmetovic'i Konyaspor'dan 3.2 milyon Euro'ya transfer etmişti. 

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