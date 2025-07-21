Acı haber siyaset ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı. 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun ani ölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?



ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?



Adil Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi olarak tanınıyordu.



Hayatını siyasetten uzak geçiren Adil Kılıçdaroğlu, uzun yıllar boyunca özel sektörde çalıştıktan sonra emekliliğini Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirmeyi tercih etmiştir. Hayatının son döneminde Pelitköy Mahallesi'ndeki bir sitede yönetici olarak görev yapıyordu.



ADİL KILIÇDAROĞLU NEDEN ÖLDÜ?



Adil Kılıçdaroğlu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yaşadığı sitede komşularıyla yaşanan aidat tartışmasının ardından gerçekleşti.



İddiaya göre, bir komşusuyla sözlü tartışmaya giren Adil Kılıçdaroğlu, olayın ardından evine döndü. Evde fenalaşan Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Adil Kılıçdaroğlu'nun ölümü, başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden üzdü.

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