Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:04

Adil Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hayatını kaybetti. Kamuoyunca Adil Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor.

Adil Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Abone Ol
Acı haber siyaset ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı. 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun ani ölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Adil Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi olarak tanınıyordu.

Hayatını siyasetten uzak geçiren Adil Kılıçdaroğlu, uzun yıllar boyunca özel sektörde çalıştıktan sonra emekliliğini Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirmeyi tercih etmiştir. Hayatının son döneminde Pelitköy Mahallesi'ndeki bir sitede yönetici olarak görev yapıyordu.

ADİL KILIÇDAROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Adil Kılıçdaroğlu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yaşadığı sitede komşularıyla yaşanan aidat tartışmasının ardından gerçekleşti.

İddiaya göre, bir komşusuyla sözlü tartışmaya giren Adil Kılıçdaroğlu, olayın ardından evine döndü. Evde fenalaşan Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Adil Kılıçdaroğlu'nun ölümü, başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden üzdü.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'tan Emerson Royal hamlesi! Beşiktaş Beşiktaş'tan Emerson Royal hamlesi!
Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Canlı Osimhen uçak takibi Gündem Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Canlı Osimhen uçak takibi
Denizli İdman Yurdu'nda sağ bek tamam TFF 3. Lig Denizli İdman Yurdu'nda sağ bek tamam
Uşak Spor, kaleci Can Türk'le devam edecek TFF 3. Lig Uşak Spor, kaleci Can Türk'le devam edecek
Galatasaray'a 16'lık genç yetenek Galatasaray Galatasaray'a 16'lık genç yetenek
Tire 2021 FK'dan iki takviye TFF 3. Lig Tire 2021 FK'dan iki takviye
Ayvalıkgücü Furkan Kozhan'la anlaştı TFF 3. Lig Ayvalıkgücü Furkan Kozhan'la anlaştı
Aliağa FK, Musa Şahindere ile imzaladı TFF 2. Lig Aliağa FK, Musa Şahindere ile imzaladı
Rizespor'da transfer raporu; 8 ayrılık, 6 transfer Rizespor Rizespor'da transfer raporu; 8 ayrılık, 6 transfer
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hakan: "Fenerbahçe'ye ön yargım olamaz"
2
CANLI: Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
3
Kerem Aktürkoğlu için Milan ve Beşiktaş yarışta!
4
Ali Koç'tan 110 milyonluk teklife ret!
5
Bayern Münih'te Coman kararı!
6
Galatasaray'da veda zora girdi!
7
Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.