Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 15:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 15:50

Turnike bu akşam var mı, yok mu? 21 Temmuz Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının popüler yarışması Turnike, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla devam ediyor. Peki, Turnike bu akşam var mı, yok mu? İşte 21 Temmuz Kanal D yayın akışı..

Turnike bu akşam var mı, yok mu? 21 Temmuz Kanal D yayın akışı
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Turnike'nin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Program geçtiğimiz haftalarda iki hafta ekrana gelmemişti.

İzleyiciler "Turnike bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TURNİKE BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Turnike yeni bölümü bu akşam ekrana geliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü Turnike saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Programın bu bölümünde yine eşler yarışıyor. Turnike'nin 20'inci bölümüne; Filiz-Hacı, İpek-Ertuğrul ve Hatice-Seçkin çiftleri konuk oluyor. Mehmet Ali Erbil'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelecek yeni bölüm izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

21 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Kuralsız Sokaklar

01:00 Uzaylı Tehdidi
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