Turnike bu akşam var mı, yok mu? 21 Temmuz Kanal D yayın akışı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Turnike'nin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Program geçtiğimiz haftalarda iki hafta ekrana gelmemişti.



İzleyiciler "Turnike bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...



TURNİKE BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Turnike yeni bölümü bu akşam ekrana geliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü Turnike saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



Programın bu bölümünde yine eşler yarışıyor. Turnike'nin 20'inci bölümüne; Filiz-Hacı, İpek-Ertuğrul ve Hatice-Seçkin çiftleri konuk oluyor. Mehmet Ali Erbil'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelecek yeni bölüm izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.



21 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Kavak Yelleri



09:30 Yaprak Dökümü



12:00 Kanal D Haber Gün Arası



13:00 Magazin D Yaz



14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki



16:00 Aşk-ı Memnu



18:30 Kanal D Ana Haber



20:00 Turnike



23:15 Kuralsız Sokaklar



01:00 Uzaylı Tehdidi

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