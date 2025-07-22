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Dağcılar, Kıbrıs şehitlerini andı!

Dağcılar, Kıbrıs Şehitlerini anmak için 51. kez Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandı.

calendar 22 Temmuz 2025 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dağcılar, Kıbrıs şehitlerini andı!
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Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı.

Kıbrıs Şehitlerini Anma Tırmanışı'nın 51'incisine, K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliğinden 11'i kadın 60 dağcı katıldı.

Dağcılar, yaklaşık 10 saat süren tırmanışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesinde bulunan ve Kule olarak bilinen yere Türk Bayrağı ve Kıbrıs Bayrağı ile çıktı.


K2 sporcularından Hasan Ali Şahin, tırmanışın 1975 yılında Ali İlik tarafından başlatıldığını ve bugüne kadar devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs ve Türk bayraklarını zirvede dalgalandırdıklarını aktaran Şahin, "Bu anlamlı günde hem Türk hem Kıbrıs bayraklarını ülkemizin en büyük dağlarından biri olan Erciyes'in zirvesinde dalgalandırmaktan onur duyduk. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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