Sarunas Jasikevicius: 'Itoudis iyi bir takım bırakmış'

EuroLeague'nin 14. haftasında Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takım olarak başarılı olmak istediklerini ve bunun için çalışacaklarını söyledi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Litvanyalı çalıştırıcı, sözlerine takıma ve taraftara teşekkür ederek başladı.



Hem taraftarın hem de kulübün kendisini çok sıcak şekilde karşıladığının altını çizen Jasikevicius, karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi olduklarını, ribaund konusunda rakibe üstünlük kurduklarını dile getirdi.



AS Monaco'nun Dörtlü Final takımlarından olduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Litvanyalı çalıştırıcı, küçük adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.



Takımının ikinci yarıda çok iyi savunma yaptığını vurgulayan Jasikevicius, şöyle devam etti:



"Savunmada iyiydi. Rakip 29 sayıda kaldı ve bu anlamda çok mutluyum. Bunun üzerine inşa ederek ilerlememiz gerekiyor. Önümüzde lig maçı var. Bu çok önemli. Türkiye Ligi'nde de çok iyi olmamız gerekiyor. Çalışmamız adına çok önemli bir fırsat. EuroLeague'de bir sonraki maç Zalgiris'le. Zalgiris bir play-off takımı ve onlara karşı oynamak her zaman zordur."



"ITOUDIS İYİ TAKIM BIRAKMIŞ"



Mevcut kadrodaki 3 oyuncuyla daha önce çalıştığını ve takımla yalnızca 1 kez kısa bir antrenman yaptıklarını söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Birlikte çalışıp savaşmamız gerekiyor. Herkesi geliştirmeyi çok isterim. Önemli olan takım olarak başarılı olabilmemiz. Son 24 saat çok çılgınca geçti. Şu anda Asya'da mıyım, Avrupa'da mıyım bilmiyorum, kayıp bir durumdayım. Bu kadar kısa sürede büyük bir katkı sağlamam zor. Itoudis'in seviyesini hepiniz biliyorsunuz, bu nedenle çok fazla değişiklik yapmadan küçük dokunuşlarla oynadık. Gerçekten çok iyi çalıştırılmış ve tecrübeli bir takımın başına geçtim. Bugün yaptığım şey sadece oyuncuların Dimitris ile çalıştıklarını sahaya yansıtmalarına yardım etmek oldu. Ribaundlarda rakamların iyi olmadığını takımla konuştuk ve diğer takım bizden daha fazla şut atmamalıydı. Hücum ribaundları sayesinde daha fazla topa sahip olma şansımız oldu."









