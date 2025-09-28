Saran, golü Devin Özek ile kutladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'deki ilk lig maçını galibiyetle geçti.
Maçta stresli anlar yaşadığı görülen Saran, Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu ikinci gol sonrası, bir sıra geride oturan Futbol Direktörü Devin Özek'e sarıldı.
Saran, galibiyetin coşkusunu tribünlerle birlikte yaşadı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ikinci golü Devin Özek'e sarılarak kutladı.pic.twitter.com/PbeccO9ayY
