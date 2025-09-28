28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-185'
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-086'
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-066'
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Saran, golü Devin Özek ile kutladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ikinci golü Devin Özek'e sarılarak kutladı.

calendar 28 Eylül 2025 22:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Saran, golü Devin Özek ile kutladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'deki ilk lig maçını galibiyetle geçti.

Maçta stresli anlar yaşadığı görülen Saran, Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu ikinci gol sonrası, bir sıra geride oturan Futbol Direktörü Devin Özek'e sarıldı.

Saran, galibiyetin coşkusunu tribünlerle birlikte yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.