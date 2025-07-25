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Şansal Büyüka: "Galatasaray'a 2 transfer lazım"

Gazeteci Şansal Büyüka, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

calendar 25 Temmuz 2025 12:52 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 12:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Şansal Büyüka: 'Galatasaray'a 2 transfer lazım'
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosundaki eksiklerini kapatmaya çaışıyor. Gazeteci Şansal Büyüka, plananan transferler hakkında yorumlarda bulundu.

Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:

"KALECİ VE SAĞ BEK GEREK"


Galatasaray'ın eksikleri hakkında "Galatasaray'ın kaleci ve sağ bekten başka bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Kale için Ederson konuşuluyor. Mesela Hakan Çalhanoğlu transferini Galatasaray için son derece gereksiz diye düşünmüştüm." sözleriyle konuştu.

"KADRO ZATEN SAĞLAM"

Galatasaray'ın kadrosuna vurgu yapan Büyüka, "Galatasaray'da çok sağlam bir kadro var. Galatasaray'ın hücumdaki oyuncuları hangi Avrupa kulübünde var? Olağanüstü zengin bir kadro var, boşuna para harcamaya gerek yok" dedi.

"MORATA KALMALI"

"Galatasaray'ın yerinde olsam Morata'yı bırakmam. Bu, Galatasaraylılara şaşırtıcı gelebilir. Çünkü 1 yıl oynamamış bir Icardi'nin nasıl döneceğini asla kestiremezsin. Gerçek Icardi için Ekim ayının olması gerektiğini söylüyorlar. Morata, en azından devre arasına kadar durmalı." ifadelerini kullandı.

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