Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Şanlıurfaspor, 1. Lig'de 1 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında
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28 Şubat 2025 15:15
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek.

Şanlıurfa ekibi, 30 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

Sarı-yeşilli ekipte Hasan Hüseyin Acar ve Awuku, kart cezaları nedeniyle Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Şanlıurfaspor, rakibini 3-0 yenmişti.

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