Sandro Tonali, Newcastle'da kalmak istiyor

Newcastle'ın İtalyan futbolcusu Sandro Tonali, Juventus'un yoğun ilgisine rağmen kariyerini Newcastle'da sürdürmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sandro Tonali, Newcastle'da kalmak istiyor
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01 Mayıs 2025 15:49
İtalyan futbolcu Sandro Tonali, Newcastle United'ın futbolcusu olarak kalmak istiyor.

Tonali'nin bu kararının arkasındaki ana nedenin, oyuncunun doping cezası nedeniyle aldığı 10 aylık ceza süresince teknik direktör Eddie Howe'ın ve kulübün ona verdiği destek olduğu belirtildi.

The Telegraph'ın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye ve takıma çok alıştı. Howe'ın sisteminde oynamaktan da oldukça keyif alıyor.

JUVENTUS'UN GÖZDESİ

İtalyan futbolcu, uzun zamandır Juventus'un bir numaralı transfer hedefi olarak ön plana çıkıyor fakat Newcastle, Torino ekibinin iyi bir teklif yapabileceğinden şüpheli olduğu için oyuncu hakkında herhangi bir görüşmede bulunmadı.

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