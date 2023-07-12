Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı

Yılport Samsunspor, Gineli sağ bek Nanu ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı
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12 Temmuz 2023 17:32
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'daki ofisinde Porto forması giyen Gineli sağ bek Nanu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

DÖRDÜNCÜ TRANSFER OLDU

Samsunspor daha önce de Belçika'nın RFC Seraing takımından santrfor Marius Mauandilmadji, sol bek mevkiine İngiltere'nin Middlesbrough kulübünde forma giyen Marc Bola ve Almanya Bundesliga ekibi FC Union Berlin'de forma giyen stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna katmıştı.

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