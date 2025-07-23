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Samsunspor, Mouandilmadji ile sözleşme uzattı

Samsunspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.

calendar 23 Temmuz 2025 17:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, Mouandilmadji ile sözleşme uzattı
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Samsunspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.

 Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Samsunspor, dış transferlere hızla devam ederken, iç transferde de görüşmelere devam ediyor. Son olarak kadroda bulunan defans oyuncusu Soner Gönül ile sözleşme yenileyen Samsunspor, bu sefer Çadlı milli oyuncu Marius Mouandilmadji ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı. 2024-2025 sezonunda toplamda oynadığı 34 maçta 10 gol 4 asist yapan Mouandilmadji, bu istatistikler ile Samsunspor adına sezonun en skorer oyuncusu oldu.

 Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, "Bu sezonun en skorer ismi Marius Mouandilmadji, 2028'e kadar kırmızı-beyaz formamızla beraber bizimle olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. 


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