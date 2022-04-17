Samsunspor ile Eyüpspor bir puana razı oldu!

Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor ile Eyüpspor bir puana razı oldu!
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17 Nisan 2022 22:29
Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 33. dakikada Hasan Kılıç ve 59. dakikada Savicevic kaydederken, Eyüpspor'un golleri 35. dakikada Jonathan Buatu ve 82. dakikada Alaaddin Okumuş'tan geldi.

Eyüpspor'da Cenk Alkılıç maçın 90+2. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından  Eyüpspor puanını 51 yaptı. Samsunspor ise puanını 43'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise Boluspor'u konuk edecek.

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