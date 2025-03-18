Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvuru!

Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık." dedi.Bilen, AA muhabirine, Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar almak çıktıklarını ve oyuncularının iyi bir performans göstererek sahadan 1 puanla ayrıldıklarını hatırlattı.Hakemin son düdüğü ile birlikte oyuncuları Marc Bola'ya Fenerbahçeli oyuncuların saldırıda bulunduğunu öne süren Bilen," ifadesini kullandı.Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.