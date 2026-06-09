Samsunspor'da Bilal Bayazit sesleri

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Samsunspor, Kayserispor'dan ayrıldığı belirtilen kaleci Bilal Bayazıt'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

calendar 09 Haziran 2026 10:45 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'da Bilal Bayazit sesleri
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Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleci mevkisi için rotasını yeniden Bilal Bayazıt'a çevirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Kayserispor'un onay vermemesi nedeniyle kadrosuna katamadığı 27 yaşındaki file bekçisi ile anlaşma zemini arıyor.



ARA TRANSFERDE ONAY ÇIKMAMIŞTI

Karadeniz temsilcisinin yetenekli kaleciye olan ilgisi yeni bir gelişme değil. Kırmızı-beyazlı yönetim, geride bıraktığımız ara transfer döneminde de oyuncuyu renklerine bağlamak istemiş ancak Kayserispor cephesinden bu hamleye vize çıkmamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün o dönem ligde kalma mücadelesi vermesi ve kritik haftalarda kaleci rotasyonunda kan kaybetmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Sezonun tamamlanmasının ardından bu transfer dosyası Samsunspor cephesinde yeniden açıldı.

SÜPER LİG TECRÜBESİ

Transfer sürecinde oyuncunun sözleşme durumu dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarında Bilal Bayazıt'ın Kayserispor ile olan sözleşmesinin bitiş tarihi 31 Mayıs 2026 olarak yer almasına karşın, yerel kaynaklar oyuncunun kulüple sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını ifade ediyor.

SICAK BAKIYOR...

Samsunspor'un, Süper Lig tecrübesi bulunan ve yerli statüsünde değerlendirilen başarılı kaleciyi bonservis maliyeti olmadan kadrosuna katmayı planladığı, Bilal Bayazıt'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

BİLAL BAYAZIT KİMDİR?

8 Nisan 1999 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya gelen 1,85 metre boyundaki Bilal Bayazıt, futbola köklü bir altyapı eğitimiyle başladı. Zeeburgia, Ajax, AZ Alkmaar ve Vitesse gibi kulüplerin altyapılarında formasyon alan kaleci, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Profesyonel kariyerine Vitesse'de adım attıktan sonra 2021 yılında Kayserispor'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, burada önemli bir çıkış yakaladı. Kayserispor formasıyla Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde süre alan Bayazıt; özellikle çizgi üzerindeki refleksleri, bire bir pozisyonlardaki kurtarışları ve yüksek maç konsantrasyonuyla tanınıyor.

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