Samsunspor'da 4 futbolcu ceza sınırında

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi Beşiktaş ile karşılaşacak.



Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Ligde çıktığı 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş'ı mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.



Takım kaptanı Zeki Yavru, kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.



Sakatlığı geçen Youssef Ait Bennasser'in ise Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor.



4 isim ceza sınırında



Reeder Samsunspor'da Beşiktaş maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.



