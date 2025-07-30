29 Temmuz
Kairat Almaty-KuPS Kuopio
3-0
29 Temmuz
Drita-Kopenhag
0-1
29 Temmuz
Dynamo Kiev-Hamrun Spartans
3-0
29 Temmuz
Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava
2-2
29 Temmuz
FK Crvena Zvezda-Lincoln Red Imps FC
5-1
29 Temmuz
Iberia 1999-Levadia Tallinn
2-2UZS
29 Temmuz
Differdange -TNS
1-0
29 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-O.Ljubljana
1-1

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı. İşte sonuçlar....

calendar 30 Temmuz 2025 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.

Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)

Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.