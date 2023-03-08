UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam edecek.



Paris Saint-Germain, ilk maçta kendi sahasında 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Bayer Münih deplasmanına gidecek. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan Daniele Orsato yönetecek. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.



PSG'de sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak Neymar, takımdaki yerini alamayacak.



11'ler



Bayern Münih: Sommer, Upamecano, de Ligt, Stanisic, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Musiala, Choupo-Moting.



PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Mendes, Hakimi, Danilo, Ruiz, Verratti, Vitinha, Messi, Mbappe.



TOTTENHAM - MILAN



UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turundaki diğer maçta ise Tottenham, sahasında Milan'ı konuk edecek.



İki takım arasındaki mücadeleyi Fransız Clement Turpin yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.



Milan, ilk maçta sahasında İngiliz ekibini 1-0'lık skorla mağlup etmişti.



11'ler:



Tottenham: Forster, Lenglet, Davies, Romero, Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic, Kulusevski, Son, Kane.



Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias, Krunic, Tonali, Hernandez, Brahim Diaz, Leao, Giroud.





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