Şampiyonlar Ligi'nde 11'ler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları iki mücadele ile devam edecek. Paris Saint-Germain, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Milan'ı ağırlayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde 11'ler belli oldu!
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08 Mart 2023 21:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam edecek.

Paris Saint-Germain, ilk maçta kendi sahasında 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Bayer Münih deplasmanına gidecek. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan Daniele Orsato yönetecek. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.

PSG'de sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak Neymar, takımdaki yerini alamayacak.

11'ler

Bayern Münih: Sommer, Upamecano, de Ligt, Stanisic, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Musiala, Choupo-Moting.

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Mendes, Hakimi, Danilo, Ruiz, Verratti, Vitinha, Messi, Mbappe.

TOTTENHAM - MILAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turundaki diğer maçta ise Tottenham, sahasında Milan'ı konuk edecek.

İki takım arasındaki mücadeleyi Fransız Clement Turpin yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

Milan, ilk maçta sahasında İngiliz ekibini 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

11'ler:

Tottenham: Forster, Lenglet, Davies, Romero, Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic, Kulusevski, Son, Kane.

Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias, Krunic, Tonali, Hernandez, Brahim Diaz, Leao, Giroud.

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