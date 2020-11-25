Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı çarşamba günkü maçlarla devam edecek. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanya'da 3-2 kazanan Real Madrid, deplasmana Sergio Ramos, Militao, Valverde, Odriozola, Luka Jovic ve Karim Benzema'dan yoksun çıkacak. 4 puanı olan Real Madrid, bu kadar eksiği varken, Inter deplasmanından beraberlikle bile dönse son iki haftaya umutlu bakacaktır. İstikrasız sonuçlar alan Inter, Real Madrid'i eksik yakalamışken kazanmak ve puanını 5 yaparak rakibini geçeyi planlıyor. Kritik hesapları olan Inter ile Real Madrid'in mücadelesi bu kez daha kontrollü ve daha az gollü geçecektir. Önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Martinez, LukakuCourtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos; Asensio, Isco, Hazard; Mariano DiazŞampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Hafta sonu eksiklerine rağmen Leicester City engelini rahat geçen Liverpool'da Muhammed Salah, koronavirüs testinin negatife dönmesinin ardından takıma döndü. Grupta 3'te 3 yapan Liverpool, deplasmanda 5-0 yendiği Atalanta'yı bir kez daha devirmesi halinde tur atlamayı garantileyecek. Atalanta ise ilk maç hem maçı hem de imajını kaybetti. Bu maç daha dirençli olacaklardır ama sonuç alabileceklerini düşünmüyorum. Liverpool'un yine kazanacağı maç 2,5 Üst bitecektir.Alisson; N Williams, R Williams, Matip, Robertson; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, JotaGollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica, Gomez; Zapata, MurielŞampiyonlar Ligi A Grubu'nda Atletico Madrid ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, Rusya'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve Lokoımotiv Moskova'yı yarışa ortak etti. Bu maça Atletico Madrid 4, Lokomotiv Moskova 2 puanda çıkacak. İlk maçın belirli bölümlerinde iyi oynayan Atletico Madrid, zaman zaman tehlikeli anlar da yaşadı ama beraberlikle eve döndü. İspanya'da da kazanamazlarsa, büyük bir hata daha yaparlar. Gruptan çıkmak için Atletico Madrid sahasında ne olursa olsun kazanmak istiyor ve bunu başaracaklarını düşünüyorum. İlk yarıd Atletico Madrid kazanırı kuponlarda işaretleyebiliriz.Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Llorente, Koke, Niguez, Carrasco; Correa, FelixGuilherme; Zhivoglyadov, Cerqueira, Rajkovic, Rybus; Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Eder, Ze LuisŞampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Salzburg karşı karşıya gelecek. İlk maç Avusturya deplasmanında geriye düşen Bayern Münih, Salzburg'a bunun bedelini pahalıya ödetti ve 6-2'lik skorla galibiyete ulaştı. Grupta bir şeyler yapmak isteyen Salzburg'un henüz 1 puanı bulunuyor ve Allianz Arena'da yine oldukça zor bir maça çıkacaklar. Bayern Münih'in rahat kazanmasını beklediğim mücadele için önerim 3,5 Üst tercihinden yana olacak. İlk yarı 1,5 Üst tercihi de kuponlarda değerlendirilebilir.Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Sarr; Martinez, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; LewandowskiStankovic; Nissen, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Kamara, Seiwald; Berisha, Szoboszlai; KoitaŞampiyonlar Ligi C Grubu'nda Olympiakos sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Grupta herkesin beklediği gibi Guardiola ve öğrencileri liderlik koltuğunda yer alırken, ikinci sıra için çok güzel mücadeleler olacak gibi duruyor. Özellikle de Porto ve Olympiakos oynayacakları maçlarda bu sırayı elde etmek adına Marsilya'ya göre daha avantajlılar gibi gözüküyor. City açısındansa tablo az da olsa rahatlamış gibi duruyor. Bu maçta da ciddi favoriler ama bence Yunan ekibi asla kolay teslim olmayacaktır. Bu sebeple de size iyi oranı ile size ilk yarı 0 seçimini önermek istiyorum. Valbuena ve arkadaşlarının direnmesini bekliyorum.Sa; Drager, Semedo, Cisse, Rafinha; M'Vila, Bouchalakis, Camara; Randjelovic, Fortounis, MasourasEderson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Aguero, FodenŞampiyonlar Ligi D Grubu'nda Ajax sahasında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki genel görünüme baktığımızda tam da beklendiği gibi Liverpool şu ana kadar grubu süpürmüş durumda ve artık liderlik koltuğunu da kolay kolay bırakmayacaklardır. Danimarka ekibi ise güçlü rakiplerinin yanında geride kaldı ve tecrübeslizğinin kurbanı oldu. Kalan 3 maçta hem Ajax hem de Atalanta çok önemli final maçları oynayacaklar ve kesinlikle hata yapmamaları gerekiyor. Hollanda'da Ajax'dan da böyle bir hata beklemiyorum. Belki çok kolay olmaz ama 3 puanı cebe koyacaklardır diye düşünüyorum. Grubun finali Hollanda'daki Ajax-Atalanta maçı olur ve iki ekip ikincilik için o maçta kozlarını oynarlar.Onana; Klaiber, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Labyad, Blind, Gravenberch; Neres, Traore, TadicAndersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; KabaŞampiyonlar Ligi B Grubu'nda Mönchengladbach'ın konuğu Shakhtar Donetsk olacak. B Grubu, en ilginç gruplardan birisi. Bu iki takım, Real Madrid ve İnter'i geride bırakarak ilk 2 sıraya yerleşti. Gladbach deplasmanda rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçti. Kimse bu skoru beklemiyordu. Ev sahibi ekip, son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. Hafta sonunda da ligde sahalarında Augsburg ile berabere kaldılar. 2 maçtır kazanamıyorlar. Konuk ekibin, son 10 maçtaki tek mağlubiyeti ise Gladbach'a karşı. Onlarda ligde hafta sonunda berabere kaldılar. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde önemli eksikler var. Plea, Hofmann gibi takımın önemli isimlerinin forma giymesi beklemiyor. Konuk ekipte ise Komiienko, Kovalenko, Konoplyanka forma giyemeyecek. Gladbach grupta buralara kadar gelmişken avantajını kaybetmez. İç sahada Shakhtar'ı geçerler.Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; EmboloTrubin; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Cipriano; Stepanenko, Patrick; Tete, Antonio, Taison; MoraesUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü haftasında Marsilya sahasında Porto'yu konuk edecek. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 0 çekti. Manchester City ve Porto'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldular. Hafta sonunda ise deplasmanda Strasbourg'u 1-0 ile geçmeyi başardılar. Porto ise şu anda iyi durumda. Çıktıkları son 6 maçta; 5 galibiyet aldılar. Son olarak kupadaki maçlarını da kazanmayı başardılar. Marsilya'da bu maç öncesinde eksik isim yok. Porto'da ise Marcano yok. Pepe'nin de forma giyme ihtimali düşük. Marsilya 3 maçta henüz gol atamadı. Bu şansızlıklarını bu maçta kıracaklardır. Hücumda etkili bir görüntü çizen Porto'nun da gol bulma olasılığı oldukça yüksek. Taraf bahsi riskli. Karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı.Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi; Kamara, Rongier, Sanson; Payet; Thauvin, GermainMarchesin; Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi; Oliveira, Uribe, Otavio; Corona, Marega, Diaz