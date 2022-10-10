Şampiyon Verstappen'e teknik desteği Honda verdi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'ini Honda'nın teknik destek verdiği Oracle Red Bull Racing takımının pilotu Max Verstappen kazandı.



Honda açıklamasına göre, sezonunda takıma teknik destek veren Honda, Formula 1 turbo hibrit çağındaki başarısını sürdürmeye devam etti.



Sezon boyunca Honda Racing Corporation (HRC) tarafından teknik destek sağlanan F1 takımı, Honda tarafından geliştirilen Red Bull Powertrains güç ünitesini kullanıyor. 2022 sezonunda toplam 12 yarış kazanan ve art arda 5 galibiyet alan Verstappen, sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala Japonya Grand Prix'indeki zaferi ile ikinci kez "Formula 1 Dünya Şampiyonu" unvanını aldı.



Japonya Grand Prix'i 2019 yılında sonra ilk defa Honda'nın ev sahibi olduğu Suzuka'da 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka pistinde 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Verstappen, ilk sırada başladığı yarışta 366 puana ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.





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