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Sakaryaspor yeni golcüsünü tanıttı!

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Wisla Krakow forması giyen Lukasz Zwolinski'yi kadrosuna kattı.

calendar 23 Temmuz 2025 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 22:55
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Sakaryaspor yeni golcüsünü tanıttı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 32 yaşındaki Polonyalı santrafor Lukasz Zwolinski ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız, Lukasz Zwolinski ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Lukasz Zwolinski." denildi.

Zwolinski, geçen sezon Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giydi.

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