Sakaryaspor kendi evinde hata yapmadı

Trendyol 1. Lig 31. hafta maçında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 45+1'nci dakikada Yonathan Del Valle kaydetti. Konuk ekibin tek golü 66. dakikada Melih İnan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 54 yapan Sakaryaspor, üçüncülük iddiasını sürdürdü. Ankara Keçiörengücü 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Sakaryaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 45+1'nci dakikada Yonathan Del Valle kaydetti. Konuk ekibin tek golü 66. dakikada Melih İnan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 54 yapan Sakaryaspor, üçüncülük iddiasını sürdürdü. Ankara Keçiörengücü 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Sakaryaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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