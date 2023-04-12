Sacha Boey milli takım tercihini yaptı!

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey'un milli takım tercihi merak konusu.



Africa Foot United'dan derlenen habere göre Kamerun şu anda Sacha Boey'nin kafasında net bir seçenek değil.



Birkaç hafta önce yıldız sağ bek, eski Galatasaraylu Rigobert Song ile akşam yemeği yediğini itiraf etti. Boey, milli takım seçmenin zorluğunu şöyle dile getirmişti.



"Birkaç gün önce koçla yemek yedim (Rigobert Song), iyi gitti. Ben iki ulusluyum. Bir seçim yapmanın zor olduğunu bilmelisiniz, önümde bir gelecek var. Kamerun da benim ülkem ama oraya hiç gitmedim. Önce onu biraz keşfetmeliyim. Bir bağlantı hissetmeliyim. Her halükarda işimde iyi olmak ve en iyisine sahip olmak için her şeyi yapacağım" dedi.



Boey, bu kez uluslararası hırsları konusunda daha net konuştu.



"FRANSA TAKIMI KUTSAL KASEDİR!"



Galatasaraylı sağ bek, Fransa'ya katılma arzusunu dile getirdi. Boey, "Fransa takımı herhangi bir oyuncu için kutsal kasedir. Davet gelmezse üzülürüm ve bir gün çağrılırsam, bu iyi bir sürpriz olacak. Bu nedenle, Kamerun tarafının Sacha Boey'e veda etmesi gerekiyor.





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