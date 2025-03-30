Sabalenka, Miami Açık'ta şampiyon!

Aryna Sabalenka, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Sabalenka, Miami Açık'ta şampiyon!
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30 Mart 2025 01:18
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tek kadınlar finalinde Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ile karşılaştı.

Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu tenisçi, organizasyonda şampiyon oldu.

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