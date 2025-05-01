Ryan Babel, Kings League ile sahalara dönüyor

Ajax, Liverpool, Beşiktaş ve Galatasaray gibi dev kulüplerin formasını giyen Ryan Babel, futbolu bıraktıktan aylar sonra yeniden sahalara dönüyor. 38 yaşındaki eski Hollandalı milli oyuncu, Kings League France'ta mücadele eden Panam All Starz takımına transfer oldu.



Kasım 2024'te profesyonel futbol kariyerine son veren Babel, son olarak Eyüpspor'da forma giymişti. Kariyerinde 69 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen ve 10 gol atan deneyimli futbolcu, 2010 Dünya Kupası'nda final oynayan kadroda da yer almıştı. Ancak Güney Afrika'daki turnuvada süre alamamıştı.



LİDERLİK KOLTUĞUNDALAR



Panam All Starz, streamer Pfut'un başkanlığını yaptığı ve Kings League France'ta mücadele eden bir takım olarak dikkat çekiyor. İlk beş haftada dört galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede yer alan ekip, 6. hafta maçında 4 Mayıs Pazar günü 360 Nation ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Ryan Babel'in yeni formatta sahaya çıkacağı ilk karşılaşma olacak.



TEK PROFESYONEL O DEĞİL



Babel, Kings League France'ta forma giyen ilk eski yıldız değil. Daha önce Benoit Costil, Jeremy Menez, Paul-George Ntep ve Giannelli Imbula gibi isimler de bu organizasyona katılmıştı.



Ayrıca Adil Rami (Wolf Pack FC), Jules Kounde ve Mike Maignan (360 Nation) gibi aktif oyuncular, kendi takımlarının başkanlığını yaparken zaman zaman sahaya inerek "başkan penaltısı" kullanıyor.



