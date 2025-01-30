Ruben Amorim: 'Bu Rashford değişmek zorunda'

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Marcus Rashford'ı bir kez daha açıkça eleştirerek, forvet oyuncusunun tutumunu değiştirmediği sürece kadroya geri dönmeyeceğini net bir şekilde belirtti. 12 Aralık'ta Viktoria Plzen karşısında alınan 2-1'lik Avrupa Ligi galibiyetinden bu yana üst üste 11 maçtır kadro dışı bırakılan Rashford, kadroya alınmamaya devam ediyor.



Romanya ekibi FCSB ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesinde konuşan Amorim, 27 yaşındaki oyuncuya sert bir mesaj verdi.



"BU RASHFORD DEĞIŞMEK ZORUNDA"



Amorim, Rashford'ın neden dışarıda tutulduğuna dair konuşurken sözünü sakınmayarak, takımın onun kalibresinde bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu ancak mevcut haliyle yeterli olmadığını vurguladı.



Portekizli teknik adam, "Takımımıza bakabilirsiniz ve oyuncu profillerini hayal edebilirsiniz. Şimdi Rashford gibi bir yeteneği hayal edin: Takımımız Rashford ile çok daha iyi olmalı. Ama bu Rashford değişmek zorunda."



Rashford'ın kadrodaki yerini geri kazanmak için mücadele etme arzusuna değinen Amorim, "Eğer değişirse, Rashford gibi bir yeteneği memnuniyetle kadroya alırız. Ve buna ihtiyacımız var ama şu anda, bazı standartlar belirlemek zorunda olduğumuz çok açık. Gerçekten oynamak istiyorsa Marcus'u bekliyorum."



"RASHFORD'A KİŞİSEL BİR GAREZİM YOK"



Sert ifadelerine rağmen Amorim, meselenin kişisel olmadığını, bunun yerine takım genelinde standartları korumak zorunda olduğunu yineledi.



Amorim, "Bu, sadece bir kural meselesi. Sizler bunu kişisel bir şey gibi göstermeye çalışıyorsunuz, Marcus'a karşı hiçbir kişisel sorunum yok." dedi.



BARCELONA İLGİSİ BÜYÜYOR



Rashford'ın kadro dışı kalması, Old Trafford'daki geleceği hakkında yoğun spekülasyonlara yol açtı. Geçen hafta, temsilcilerinin Ocak transfer döneminin bitiminden önce Barcelona ile potansiyel bir yaz transferi için yüz yüze görüşmeler yaptığı bildirildi.



