Eski NBA yıldızı Rajon Rondo, Dallas Mavericks'in eski koçu Rick Carlisle'ın kendisine "koçluk yapmak istemediğini" söyledi.



Mavericks'teki çalkantılı dönemi hakkında konuşan Rondo, sanılanın aksine Mavericks'ten isteterek ayrılmadığını ancak Carlisle'ın kendisini takımda istemediği konusunda kendisine bilgi verildiğini belirtti.



Bu açıklama, Rondo'nun eski takım arkadaşı Chandler Parsons ile FanDuel TV'deki Run It Back programında yaptığı röportaj sırasında ortaya çıktı:



"'Rick Carlisle artık sana koçluk yapmak istemiyor, bu yüzden sırtının ağrıdığını ve oynamayı bıraktığını söyleyeceğiz.' dediler."



Rondo, bunun taraftarlar arasında organizasyondan ayrıldığı yönünde bir algı oluşmasına yol açtığını da sözlerine ekledi:



"İşte bu yüzden Dallas'a döndüğümde, sanki organizasyondan kendim ayrılmışım gibi yuhalanıyordum... ki hayatta asla hiçbir konuda pes etmemişimdir."



Rondo'nun Dallas'ta geçirdiği süre, Carlisle ile yaşadığı çatışmalarla damgasını vurmuştu ve ikilinin arasında geçen hararetli bir tartışma sonrası eski Mavs point guardının benche alındığı bir tartışmayla sonuçlanmıştı.





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