Ronaldo: "Suudi Arabistan'da mutluyum"

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ronaldo: 'Suudi Arabistan'da mutluyum'
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03 Ocak 2025 18:45
Son güncelleme 03 Ocak 2025 18:46
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu ve kupalar için kulübe yardımcı olmak istediğini söyledi.

Portekizli yıldız, "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda hala yoldayız, hala gelişmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Al Nassr ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni ve kupalar kazanmak istediğini söyleyen Ronaldo, "Al Nassr'ın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Bu yılın Al Nassr için iyi geçeceğine inanıyorum." dedi.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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