Ronaldo 7 numara için Cavani'ye teşekkür etti

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasına 7 numarayla kavuşmasına fırsat veren takım arkadaşı Edinson Cavani'ye teşekkür etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo 7 numara için Cavani'ye teşekkür etti
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03 Eylül 2021 09:23
Cristiano Ronaldo, Manchester United'da efsane olduğu 7 numarayı yeniden almasını sağlayan takım arkadaşı Edinson Cavani'ye teşekkür mesajı yayınladı.

Portekizli süper yıldız yaptığı açıklamada 7 numaranın yeniden kendisine verileceğinden emin olmadan imza attığını belirterek, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana numarasını vererek yaptığı bu inanılmaz jest için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Manchester United kariyerini 18 yıl önce 7 numarayla başlatan Cristiano Ronaldo, böylelikle farklı bir numara giymeden yeniden 'Kırmızı Şeytan' olma şansını yakaladı.


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