Ronaldo 7 numara için Cavani'ye teşekkür etti

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da efsane olduğu 7 numarayı yeniden almasını sağlayan takım arkadaşı Edinson Cavani'ye teşekkür mesajı yayınladı.



Portekizli süper yıldız yaptığı açıklamada 7 numaranın yeniden kendisine verileceğinden emin olmadan imza attığını belirterek, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana numarasını vererek yaptığı bu inanılmaz jest için çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Manchester United kariyerini 18 yıl önce 7 numarayla başlatan Cristiano Ronaldo, böylelikle farklı bir numara giymeden yeniden 'Kırmızı Şeytan' olma şansını yakaladı.



