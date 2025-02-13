Rolfes'ten Wirtz için Bayern Münih yanıtı!

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, 15 Şubat'ta Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi Florian Wirtz ile ilgili konuştu.



"BU YENİ BİR TAKTİK DEĞİL"



Maç öncesi Florian Wirtz için Bayern Münih haberlerinin çıkmasını değerlendiren Rolfes, "Beni beni ilgilendirmiyor, bizi etkileyen bir konu değil. 10 yaşımda dergi okuduğumda da Bayern Münih'in maçlardan önce hep böyle yaptığını fark etmiştim! Yeni bir taktik değil! Florian'un uzun zamandır tüm Avrupa'da dikkat çeken bir oyuncu olduğunu biliyoruz, bu yeni bir şey değil." yanıtını verdi.



Bayern Münih'in yönetim kurulu üyelerinden Uli Hoeness, geçtiğimiz günlerde, "Florian Wirtz ile sözleşme imzalamak istiyoruz ancak işin içinde üç taraf var. Hala Leverkusen ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. Şansımızı yüzde 10 olarak görüyorum." şeklinde konuşmuştu.



BU SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol attı ve 12 asist yaptı.



Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da 15 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



