Roger Federer emeklilik kararının nedenini anlattı

Tenis tarihinin en büyük sporcularından Roger Federer, emeklilik kararı ile ilgili konuştu.



41 yaşındaki İsviçreli raket emeklilik kararını hiç kolay vermediğini söyleyerek, "Dizimdeki problem beni bırakmadı, yapılan testlerde beni tatmin etmeyen sonuçlar aldım. Dürüst olmak gerekirse artık devam etmek istemiyordum. Bu yüzden kendi kendime 'bitti' dedim." diye konuştu.



Üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan Federer aktif kariyeri sonrasında tenisten kopmak istemediğini belirterek, "Gelecekte ne yapacağıma henüz karar vermedim ama bana her şeyimi veren tenisten uzak kalmak istemiyorum" sözlerini kullandı.



23-25 Eylül tarihleri arasında Londra'daki ünlü O2 Arena'da düzenlenecek olan Laver Cup'ta son kez kortlara çıkacak olan Roger Federer, 24 yıllık tenis kariyerinde 1500'den fazla maça çıktığını açıklamştı.



SON ŞAMPİYONLUK 2018'DE



8 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık'ta elde etmişti.



İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.



Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte "en çok grand slam kazanan erkek sporcu" listesinde Federer'in üstüne çıktılar.





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