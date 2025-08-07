Robin van Persie'den siftah

Başarılı geçen futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adımını atan Robin van Persie, Feyenoord'un hocası olarak Fenerbahçe'ye karşı galip gelmeyi başardı.
Futbol kariyerinde Manchester United, Arsenal, Feyenoord ve Fenerbahçe takımları bulunan Van Persie, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı.
FEYENOORD'TA ADIM ADIM YÜKSELDİ
Hollandalı teknik adam teknik direktörlük kariyerine Feyenoord'ta alt düzeyde antrenörlüklerle başladı. Ardından Feyenoord Altyapı antrenörlüğü ve Feyenoord U18 takımlarının başında görevini sürdürdü.
İLK CİDDİ SINAV HEERENVEEN
1 Temmuz 2024'te Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'in başına geçerek ilk ciddi teknik direktörlük sınavını veren Van Persie, bu takımın başında 26 maça çıktı ve 1.27 puan ortalaması tutturdu.
24 Şubat 2025'te Feyenoord'un başına geçen Hollandalı teknik adam gelir gelmez Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında son 16 turu mücadelesi verdi. İki maçtan da 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlubiyetle ayrıldı. Feyenoord bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
AVRUPA'DA İLK GALİBİYET
2025-2026 sezonunda ise ilk Avrupa sınavına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe karşısına çıkan Robin van Persie'nin öğrencileri, Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek teknik direktörlerine kariyerinin ilk Avrupa galibiyetini hediye etti.
Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi 12 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Futbol kariyerinde Manchester United, Arsenal, Feyenoord ve Fenerbahçe takımları bulunan Van Persie, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı.
FEYENOORD'TA ADIM ADIM YÜKSELDİ
Hollandalı teknik adam teknik direktörlük kariyerine Feyenoord'ta alt düzeyde antrenörlüklerle başladı. Ardından Feyenoord Altyapı antrenörlüğü ve Feyenoord U18 takımlarının başında görevini sürdürdü.
İLK CİDDİ SINAV HEERENVEEN
1 Temmuz 2024'te Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'in başına geçerek ilk ciddi teknik direktörlük sınavını veren Van Persie, bu takımın başında 26 maça çıktı ve 1.27 puan ortalaması tutturdu.
24 Şubat 2025'te Feyenoord'un başına geçen Hollandalı teknik adam gelir gelmez Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında son 16 turu mücadelesi verdi. İki maçtan da 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlubiyetle ayrıldı. Feyenoord bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
AVRUPA'DA İLK GALİBİYET
2025-2026 sezonunda ise ilk Avrupa sınavına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe karşısına çıkan Robin van Persie'nin öğrencileri, Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek teknik direktörlerine kariyerinin ilk Avrupa galibiyetini hediye etti.
Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi 12 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanacak.