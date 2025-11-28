Robbie Keane: 'Bu sahada kazanmak gerçekten çok zor'

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Robbie Keane, sarı-lacivertli ekip karşısında deplasmanda kazanmanın zor olduğunu dile getirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Keane, takımını sahaya beraberlik için değil, kazanmak için sürdüğünün altını çizdi.

Beraberliğin kendi felsefesine uymadığının altını çizen Keane, "İlk yarıda gol bulmak için bazı olanaklarımız vardı. Ancak bu taraftarların önünde, bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. Oyuncularımdan çok memnunum. Takımım çok güzel bir performans gösterdi." diye konuştu.

Gelecekte Süper Lig'de teknik adamlık yapmak isteyip istemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Robbie Keane, şunları söyledi:

"Öncelikle teşekkürler. Fenerbahçe inanılmaz bir takım. Yedek bekleyen Duran belki de 60 milyon avro. İki takım arasında çok büyük bir bütçe farkı var. Bunu oyuncularıma söyledim ama onlara 11'e 11 oynayacağımızı, sadece buna odaklanmalarını söyledim. Taraftarlar bana çok saygı gösterdi. Bazıları benden fotoğraf istedi. Ben şimdilik Ferencvaros'ta olduğum için çok mutluyum."