27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Robbie Keane: "Bu sahada kazanmak gerçekten çok zor"

Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, Fenerbahçe karşısında sahaya kazanmak için çıktıklarını ancak güçlü atmosferde galibiyetin zor olduğunu belirterek takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Robbie Keane: 'Bu sahada kazanmak gerçekten çok zor'
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Robbie Keane, sarı-lacivertli ekip karşısında deplasmanda kazanmanın zor olduğunu dile getirdi.
 
Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Keane, takımını sahaya beraberlik için değil, kazanmak için sürdüğünün altını çizdi.
 
Beraberliğin kendi felsefesine uymadığının altını çizen Keane, "İlk yarıda gol bulmak için bazı olanaklarımız vardı. Ancak bu taraftarların önünde, bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. Oyuncularımdan çok memnunum. Takımım çok güzel bir performans gösterdi." diye konuştu.
 
Gelecekte Süper Lig'de teknik adamlık yapmak isteyip istemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Robbie Keane, şunları söyledi:
 
"Öncelikle teşekkürler. Fenerbahçe inanılmaz bir takım. Yedek bekleyen Duran belki de 60 milyon avro. İki takım arasında çok büyük bir bütçe farkı var. Bunu oyuncularıma söyledim ama onlara 11'e 11 oynayacağımızı, sadece buna odaklanmalarını söyledim. Taraftarlar bana çok saygı gösterdi. Bazıları benden fotoğraf istedi. Ben şimdilik Ferencvaros'ta olduğum için çok mutluyum."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
