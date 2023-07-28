Rıza Çalımbay: 'Suudi Arabistan'dan teklif geldi, gitmedim'

Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, beIN Sports'a verdiği röportajda Suudi Arabistan'dan teklif aldığını açıkladı.



Çalımbay yaptığı açıklamada, "Menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama hayır dedim" sözlerini kullandı. Sivasspor'da görevdeyken ise anlaşmasında Beşiktaş ve Milli Takım'dan teklif gelmesi halinde önünün açılacağının sözü verildiğini belirten Çalımbay, her iki yerden de teklif gelmediğini söyledi.



"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"



Çalımbay Sivasspor'u çalıştırdığı 4 yıllık dönemde en çok üzüldüğü dönemin pandemi öncesi süreci olduğunu belirterek, "Sivasspor'u çalıştırırken içimde ukde olan şey; pandemide ilk yarıyı lider bitirmiştik. 3-4 oyuncu alabilseydik belki de o sezon ligde şampiyon olabilirdik." diye konuştu.



"MİLLİ TAKIM'DE YERLİ HOCA OLMALI"



Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Stefan Kuntz'un görev yapmasından bağımsız olarak A Milli Takım'da yerli hoca olmasını savunduğunu belirterek, "Orada bizlerden birisi olması gerekiyor yabancıdan ziyade. O eşofmanı giymek, İstiklal Marşı'nın bağıra bağıra söylemek çok önemli. Ligde yabancı arkadaşlarımız tabii ki gelip çalışabilir ama Milli Takım'da yerli hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'na hep yerli hocalarla gittiğimizi görüyoruz" sözlerini kullandı.



ARDA GÜLER YORUMU



Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili olarak ise Çalımbay, "Bence tam zamanında gitti. Oynasa da oynamasa da çok şey kazanacak bence. Üzerine koya koya gidecek. Çalışması da gerekecek. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Onun oraya gitmesi tüm dünyada bilinmiş oluyor ve demek ki Türkiye'den de oraya gidilebiliyor dedirtenecek" açıklamasını yaptı.



"ICARDI'NİN İŞİ BU SEZON DAHA ZOR"



Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yle ilgili de ilginç tespitlerde bulunan Çalımbay, "Icardi'nin taraftarla bütünleşmesi çok önemliydi. Birinci hedef lig olunca, Avrupa kupası oynamayınca oraya iyi konsantre oldular. Geçen seneki gibi faydalı olabilir mi onu bilemem, zor olabilir. Çünkü artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor, daha fazla önlem alınacaktır artık onun için. Onun yanına bir oyuncu daha alınması gerekebilir." diye konuştu.



