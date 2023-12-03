Rıza Çalımbay'dan maç öncesi seçim yorumu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
BAŞKANLIK SEÇİMİ YORUMU
Başkanlık seçimi için konuşan Çalımbay, "Her şeyden önce Beşiktaş için önemli bir gün. Kongre günü. İyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum kongrenin. Gelecek olanlar Beşiktaş'a faydalı olacak insanlar." dedi.
"ÇOK FAZLA SAKATIMIZ VAR!"
Takımın çok eksik olduğuna değinen Rıza Çalımbay, "Biz 2 gün önce bir maç oynadık. O maçı 9-10 eksikle, hedefsiz oynadık. Sakatlık olmasın diye korktuk ama yine yakalandık. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık, kazanırsak 3'te 3 olacak. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli. Bunu iyi geçersek, daha önemli bir yere geleceğiz. Ben oyuncu arkadaşlara, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Sakatlıklar dışında sorun yok. Gerçek bu. Futbol ve antrenörlük hayatımda bu kadar sakatlık görmedim, gerçekten görmedim. Yapacak bir şey de yok zaten. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, sakat olanlar. Ona da yapacak bir şey yok. Sağlam arkadaşlarla elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncuları yerinde oynatamıyoruz. Şu anda bile yerinde oynatamadığımız arkadaşlar var. Yapacak da bir şeyimiz yok." sözlerini sarf etti.
BAŞKANLIK SEÇİMİ YORUMU
Başkanlık seçimi için konuşan Çalımbay, "Her şeyden önce Beşiktaş için önemli bir gün. Kongre günü. İyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum kongrenin. Gelecek olanlar Beşiktaş'a faydalı olacak insanlar." dedi.
"ÇOK FAZLA SAKATIMIZ VAR!"
Takımın çok eksik olduğuna değinen Rıza Çalımbay, "Biz 2 gün önce bir maç oynadık. O maçı 9-10 eksikle, hedefsiz oynadık. Sakatlık olmasın diye korktuk ama yine yakalandık. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık, kazanırsak 3'te 3 olacak. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli. Bunu iyi geçersek, daha önemli bir yere geleceğiz. Ben oyuncu arkadaşlara, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Sakatlıklar dışında sorun yok. Gerçek bu. Futbol ve antrenörlük hayatımda bu kadar sakatlık görmedim, gerçekten görmedim. Yapacak bir şey de yok zaten. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, sakat olanlar. Ona da yapacak bir şey yok. Sağlam arkadaşlarla elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncuları yerinde oynatamıyoruz. Şu anda bile yerinde oynatamadığımız arkadaşlar var. Yapacak da bir şeyimiz yok." sözlerini sarf etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU