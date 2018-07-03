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Real Madrid'den Neymar açıklaması

Real Madrid, TVE'nin Neymar ve Paris SG iddiasını birkaç saat içerisinde yalanladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den Neymar açıklaması
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03 Temmuz 2018 00:49
İspanyol devi Real Madrid, transfer iddialarıyla ilgili flaş bir yalanlama geçti.

TVE'nin akşam saatlerinde, Real Madrid'in Paris SG'ye Neymar için 310 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasına bir açıklama geldi. TVE'nin haberinde Real Madrid PSG'ye 310 milyon euro, Neymar'a ise yıllığı 45 milyon eurodan 7 senelik sözleşme önerdiği iddia edilmişti.

Real Madrid'den yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İspanyol devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ''Bu gece TVE'nin Real Madrid iddiası gerçeği yansıtmıyor. Real Madrid'in Paris Saint Germain ya da oyuncuya herhangi bir teklifi bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verildi.

Real Madrid'in TVE'de çıkan bir iddiaya yakaşık birkaç saat içinde yanıt vermesi dikkat çekti.

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