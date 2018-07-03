Real Madrid'den Neymar açıklaması

İspanyol devi, transfer iddialarıyla ilgili flaş bir yalanlama geçti.TVE'nin akşam saatlerinde, Real Madrid'in'yeiçin 310 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasına bir açıklama geldi. TVE'nin haberinde Real Madrid PSG'ye 310 milyon euro, Neymar'a ise yıllığı 45 milyon eurodan 7 senelik sözleşme önerdiği iddia edilmişti.Real Madrid'den yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.İspanyol devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamadaifadelerine yer verildi.Real Madrid'in TVE'de çıkan bir iddiaya yakaşık birkaç saat içinde yanıt vermesi dikkat çekti.