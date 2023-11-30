Real Madrid'in golcüsü: Bellingham

Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jude Bellingham, skor katkısıyla dikkat çekiyor. İngiliz yıldız, Real Madrid'de şu ana kadar çıktığı 16 maçta 15 gol attı ve 4 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in golcüsü: Bellingham
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30 Kasım 2023 13:25
Son güncelleme 30 Kasım 2023 13:27
Real Madrid'in yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Jude Bellingham, İspanyol devinde parlıyor.

Real Madrid'de şu ana kadar beklentileriyle fazlasıyla karşılayan İngiliz yıldız, gol yollarındaki etkisiyle dikkat çekiyor. İspanyol devinin formasıyla 16 maça çıkan Jude Bellingham, 15 kez gol sevinci yaşadı. 20 yaşındaki orta saha 15 golünün yanı sıra 4 kez de asist yaptı.

Bellingham, bu performansıyla Real Madrid'in İspanya Ligi'nde lider olmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasında büyük rol oynadı.

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