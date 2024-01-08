Real Madrid'den stoper planı: Branthwaite

Real Madrid, Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite'i yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir. [Daily Mail]

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den stoper planı: Branthwaite
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08 Ocak 2024 22:55
Real Madrid, Eder Militao ve David Alaba'nın sakatlıkları sebebiyle sürpriz bir stoperi gündemine aldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Real Madrid, Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite'i yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir.

İspanyol devinin, çapraz bağ sakatlığı yaşayan Alaba ve Militao'nun dönüşlerinin uzama ihtimali bulunduğu ve yeni transfer için plan hazırlığında olduğu belirtildi.

Branthwaite, 2023 yılında Everton ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı. 21 yaşındaki savunmacı, Everton ile 34 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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