17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Real Madrid'den Endrick için Lyon'a özel madde!

Real Madrid, Endrick'i Lyon'a kiralamaya hazırlanırken maaşının bir kısmını üstlenecek. Genç yıldız yeterince oynatılmazsa Lyon ceza ödemek zorunda kalacak.

calendar 17 Kasım 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den Endrick için Lyon'a özel madde!
Real Madrid'den Lyon'a kiralanması planlanan Endrick transferiyle ilgili detaylar netleşiyor.

İspanyol devinin, 19 yaşındaki Brezilyalı forveti 2026 yazına kadar Fransa'ya göndermeye hazır olduğu belirtiliyor.

MAAŞIN BİR KISMI REAL MADRID'DEN

The Athletic'in haberine göre, Real Madrid, Endrick'in maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul etti.



ÖZEL MADDE: OYNATMAZSA CEZA ÖDENECEK

Endrick belirli sayıda maça ilk 11'de başlamazsa Lyon, Real Madrid'e ceza ödeyecek.

GERİ ÇAĞIRMA OPSİYONU DA VAR

Ayrıca Real Madrid, takımda sakatlık krizi yaşanması halinde, Endrick'i kiralamaktan vazgeçebilecek veya oyuncuyu erken geri çağırabilecek.

SADECE 1 MAÇ OYNADI

Endrick bu sezon yalnızca Valencia maçında 11 dakika forma giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
