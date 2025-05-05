Real Madrid'de beklenen son yaklaşıyor: Ancelotti!

Real Madrid ve Carlo Ancelotti, ayrılık şartları konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de beklenen son yaklaşıyor: Ancelotti!
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05 Mayıs 2025 17:45
Real Madrid, Carlo Ancelotti ile yollarını resmen ayırmaya hazırlanıyor.

AYRILIK İÇİN ANLAŞMA

The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ancelotti ile ayrılık şartları üzerinde anlaşmaya vardı.

Real Madrid'in Ancelotti ile ayrılığı lig bitmeden açıklayabileceği ve ayrılık duyurusunun bu hafta oynanacak (11 Mayıs Pazar) Barcelona maçından sonra olabileceği yazıldı.

Carlo Ancelotti'nin adı Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile anılmıştı.

EN GÜÇLÜ ADAY ALONSO

Real Madrid, Ancelotti ile yollarını ayırmasının ardından 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle yeni teknik direktörünü hemen açıklamak istiyor. İspanyol devinde şu anda en güçlü teknik direktör adayı Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso olarak dikkat çekiyor.

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