Real Madrid'de Arda Güler tartışması büyüyor

Real Madrid'de son haftalarda tartışmaların odağında teknik direktör Xabi Alonso var.

Özellikle Girona beraberliği ve liderliğin Barcelona'ya kaptırılmasının ardından eleştiriler daha yüksek sesle yapılırken, Arda Güler'in devre arasında oyundan alınması tartışmaları alevlendirdi.

TARAFTARLARDAN ALONSO'YA TEPKİ: "SUÇLUYU ARDA YAPAMAZSINIZ"

Girona karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapatan Real Madrid'de Arda Güler'in devre arasında kenara alınması sosyal medyada birçok taraftarın tepkisini çekti. Bazı Real Madrid taraftarları, Alonso'nun Arda'yı oyundan çıkararak "maçın sorumlusu" ilan ettiğini savundu ve İspanyol teknik adama yüklendi.

Öte yandan genç yıldızın son 11 maçta gol katkısı verememesi de bazı kesimlerde eleştiri aldı. Arda Güler bu süreçte gol atamazken 4 asistlik katkı sağlamıştı.

İSPANYOL BASINI NE DEDİ?

İspanyol basınından Diario ise tartışmalara farklı bir perspektiften yaklaştı. Haberde, Arda'nın oyundan çıkarılmasının nedeninin taktiksel olduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Türk orta saha oyuncusu, pozisyonunda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşmadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandı. Real Madrid, sahanın ortasında bu oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso bunu fark etti ve devre arasında onu değiştirerek Camavinga'yı oyuna aldı."

Real Madrid cephesinde hem sonuçlar hem de bireysel performanslar tartışılırken, Xabi Alonso'nun Arda Güler tercihi önümüzdeki haftalarda da gündemde kalacak gibi görünüyor.