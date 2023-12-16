Real Madrid'de Arda Güler kadroda yok

Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Real Madrid'de Arda Güler kadroda yok
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16 Aralık 2023 23:51
La Liga'nın 17. haftasında Villarreal ile karşılaşacak olan Real Madrid, karşılaşmanın maç kadrosunu açıkladı. 

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR

Sakatlığını atlatan Arda Güler, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun Ocak ayının başında formasına kavuşacağı ifade edildi.

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