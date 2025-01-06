İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti.
Bu sezon başında Sao Paulo'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya katılan 33 yaşındaki oyuncu, sözleşme bitimine 5 ay kala kulüpten gönderildi.
205 DAKİKA
Rayo Vallecano ile bu sezon sadece 7 maçta 205 dakika süre alabilen Kolombiyalı oyuncu 1 asist üretti.
YENİ ROTA ARJANTİN OLABİLİR
James Rodriguez ile ilgilenen takımlar arasında Arjantin ekibi Boca Juniors var.
Bu sezon başında Sao Paulo'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya katılan 33 yaşındaki oyuncu, sözleşme bitimine 5 ay kala kulüpten gönderildi.
205 DAKİKA
Rayo Vallecano ile bu sezon sadece 7 maçta 205 dakika süre alabilen Kolombiyalı oyuncu 1 asist üretti.
YENİ ROTA ARJANTİN OLABİLİR
James Rodriguez ile ilgilenen takımlar arasında Arjantin ekibi Boca Juniors var.