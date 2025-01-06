İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti.



Bu sezon başında Sao Paulo'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya katılan 33 yaşındaki oyuncu, sözleşme bitimine 5 ay kala kulüpten gönderildi.



205 DAKİKA



Rayo Vallecano ile bu sezon sadece 7 maçta 205 dakika süre alabilen Kolombiyalı oyuncu 1 asist üretti.



YENİ ROTA ARJANTİN OLABİLİR



James Rodriguez ile ilgilenen takımlar arasında Arjantin ekibi Boca Juniors var.