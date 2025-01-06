Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, oyuncusu James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com
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Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti
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06 Ocak 2025 17:56
İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti. 

Bu sezon başında Sao Paulo'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya katılan 33 yaşındaki oyuncu, sözleşme bitimine 5 ay kala kulüpten gönderildi. 

205 DAKİKA

Rayo Vallecano ile bu sezon sadece 7 maçta 205 dakika süre alabilen Kolombiyalı oyuncu 1 asist üretti. 

YENİ ROTA ARJANTİN OLABİLİR

James Rodriguez ile ilgilenen takımlar arasında Arjantin ekibi Boca Juniors var.
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