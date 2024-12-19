Rayan Cherki'ye dev talipler!

Lyon forması giyen Rayan Cherki, yaklaşan transfer dönemi öncesi dev takımların ilgi odağı oldu.



Fransız basınında yer alan habere göre, Liverpool ve Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki futbolcu le ilgileniyor.



DEVRE ARASI TRANSFER



İki ekibin de Lyon'un yaşadığı mali zorluktan faydalanmak ve Fransız futbolcuyu devre arasında renklerine bağlamak istediği ifade edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Lyon'da bu sezon 17 maçta sahaya çıkan Rayan Cherki, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.



SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Cherki'nin kulübü Lyon'la olan mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



