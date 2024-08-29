Rashica: "Böyle devam etmek istiyoruz"

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Lugano karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Rashica: 'Böyle devam etmek istiyoruz'
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29 Ağustos 2024 23:30
Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kosovalı futbolcu, "Çok önemli bir maçtı hem bizim için hem Türk futbolu adına. Çok önemli bir maç oynadık. Geçen haftaya göre daha enerjiktik. Kazanmak istedik ve bunu gösterdik. Maçın kontrolü bizdeydi. Finalde de çok gol attığımız için mutluyum." dedi.

Rashica, kendi performansı ve yeni teknik direktörleri Giovanni van Bronchorst için, "Daha önce de söyledim, hocamız ve ekibi bize farklı bir enerji getirdi. Yapabileceğimizin en iyisini bizden almaya çalışıyor hocamız. Daha farklı bir sistemde, daha farklı bir rolde oynuyorum. Buna alışmaya çalışıyorum. İyi yoldayız, böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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