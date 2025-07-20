Rashford, Barcelona'ya imzaya gidiyor

Barcelona, Manchester United'dan Marcus Rashford transferi için geri sayıma geçti.



Barcelona, Marcus Rashford'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Rashford, pazartesi günü Barcelona için sağlık kontrollerinden geçecek. Katalan ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferini salı günü açıklayacak ve Rashford için tanıtım töreni düzenlenecek.



Rashford, geride kalan sezonun ikinci yarısını da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Aston Villa'da 17 maçta süre bulan Rashford, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.



